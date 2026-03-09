Directora del CNA señala que juicio político no sólo debe aplicarse a Marlon Ochoa y Fiscal General

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, sostuvo este lunes que el juicio político no solo debe de abarcar al Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

“Yo no creo que el juicio político termina con el Fiscal General y el consejero Ochoa, yo sí creo que en la lista deben de haber otras personas”, dijo a periodistas.

Manifestó que solo se necesita “voluntad” seria de las bancadas del Congreso Nacional para aplicar el juicio político a estos personajes.

Castellanos exclamó que el país no quiere que los diputados del Congreso Nacional empiecen a negociar el juicio político para eliminar un caso de investigación.

Afirmó que el CNA exigirá y presionará al Congreso Nacional para que actúe para en el tema del juicio político, de lo contrario, expresó que este poder del Estado quedará en deuda con la ciudadanía hondureña.

Alegó que si hay hechos suficientes para que el Fiscal General y el consejero Ochoa y que la lista no debe terminar con estos dos personajes.

Añadió que también se debe revisar las actuaciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que se “debe afilar los cuchillos” para la investigación.

La directora del CNA exigió que el Ministerio Público debe empezar a trabajar en las investigaciones y dejar de estar ofreciendo conferencias de prensa.

Casos de corrupción

Consultada por los casos de corrupción en el gobierno anterior, contestó que la unidad de investigaciones del CNA está trabajando en varios y que en las próximas semanas serán presentadas.

Mencionó que es evidente que en el gobierno anterior se dio tantas contrataciones que son dirigidos a extranjeros que solo absorben el Presupuesto General.

[LEER] Excanciller Enrique Reina se arrogó pasaporte diplomático vitalicio y extendió beneficio a una “casta” privilegiada

Sobre el escándalo de pasaportes diplomáticos a exfuncionarios, respondió que es un tema que “no es poca cosa” y que debe ser investigado por el ente acusador del Estado.

“Creo que hay que parar ese tipo de abusos de cada uno de los funcionarios que llegan a servirse y no servir”, increpó.

Por otro lado, se refirió a la contratación de ciudadanos asiáticos para la construcción de hospitales, Castellanos lo calificó como un “abuso tremendo” que debe ser detenido por el actual gobierno.

“Tienen que darlos de baja, las autoridades tienen que actuar de manera pronta porque hablamos del erario público, se paga con los impuestos de uno”, expresó.

(LEER): Consorcio chino introdujo más de 200 asiáticos para construcción del Hospital del Sur bajo procesos migratorios irregulares

Añadió que también debe investigarse si no se contrató ciudadanos cubanos, venezolanos y de otras nacionales en estos proyectos.

Castellanos reveló que la mayoría de los casos que está investigado el CNA es en el tema de salud. AG