Directora del CNA se reúne con autoridades de Finanzas y destaca apertura de nueva gestión

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, destacó las puertas abiertas de las nuevas autoridades de la Secretaría de Finanzas, pero también lamentó que “hemos tenido días bastantes oscuros, una administración pasada muy cerrada y escueta en la información”.

Castellanos y su equipo de trabajo realizaron este jueves una visita de cortesía al secretario en los Despachos de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, así como a los viceministros, Roberto Chang y Liliam Rivera.

La titular del CNA aseguró que están listos para colaborar con la Secretaría de Finanzas y con sus autoridades.

Insistió en destacar el hecho de encontrar las puertas abiertas de la Secretaría de Finanzas y haber tenido la oportunidad de tocar varios temas de prevención y colaboración.

Enfatizó que para el CNA es altamente importante la apertura que brindan las nuevas autoridades de la Sefin.

“Nosotros necesitamos básicamente la información que nos pueda trasladar esta Secretaría, no solamente para el combate frontal, sino que también para prevención”, añadió.

Temas de país

Gabriela Castellanos detalló que en la reunión se abordaron situaciones de país a las que se les tiene que poner mucho ojo.

“Hay situaciones alarmantes como todos los ciudadanos saben y entonces el CNA está listo para poder servir, para poner su granito de arena y poder colaborar con esta Secretaría y con sus autoridades”, expresó.

Agregó: “Creo que siempre una nueva administración nos refresca, nos da aire, pero, sobre todo, cuando vemos como servidores, a funcionarios realmente comprometidos con esta tarea de sacar adelante al país que tanto lo necesita”.

Para finalizar, contó que “hoy necesitamos a funcionarios que abran información, que transparenten su actuar y que el hacer sea beneficioso para todo el país”. JS