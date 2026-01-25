Directora del CNA recuerda que el CN es bastión para instalar una CICIH en Honduras

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos recordó este domingo que el Congreso Nacional es un bastión importante para la instalación de una Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) en Honduras.

– Abogó por un mecanismo de transparencia en el Legislativo.

Señaló que la instalación de una eventual Misión Internacional Anticorrupción (CICIH), pasa por importantes reformas en la Cámara Legislativa, así como por la promulgación de algunas leyes.

Castellanos manifestó que el CNA tiene un paquete de leyes que se remitirán al Poder Legislativo, tal como se hizo en la administración anterior, pero que no tuvo eco.

“Esperemos que ahora se pueda avanzar en la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Gabriela Castellanos aseguró que el CNA continuará con los informes sobre irregularidades en todos los poderes del Estado y esencialmente en la administración pública.

Anunció que en un par de día difundirán información relevante que el pueblo hondureño debe conocer. Igualmente, mencionó que publicarán un informe de los cuatro últimos años del Congreso Nacional que cesó en sus funciones.

La titular del CNA señaló que darán seguimiento a todos los ofrecimientos hechos por el presidente del Congreso Nacional. JS