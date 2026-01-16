Directora del CNA llega al MP para responder a denuncia interpuesta en su contra

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que se pone a disposición del Ministerio Público para responder a la denuncia en contra de su persona por el papel desempeñado por la organización en el proceso electoral 2025.

– Aseguró que el CNE seguirá denunciando la corrupción pública y privada.

– Sobre un eventual juicio político al Fiscal General, refirió que espera todo sea en el marco de la ley y tomando en cuenta los intereses de Honduras.

– “El señor Luis Redondo deberá enfrentar la ley”, contestó a la consulta sobre los abusos por parte del encargado del Congreso hondureño.

Este viernes se apersonó a las instalaciones del Ministerio Público en una colonia capitalina para brindar respuesta de un oficio que recibió el miércoles de la unidad de delitos electorales que quiere información del trabajo que realizó en el proceso electoral.

“Esto responde a una denuncia de un abogado interpuso en el mes de diciembre de 2025 por el trabajo que realizamos en este proceso”, dijo a periodistas.

Indicó que el CNA está abierto para entregar toda la información necesaria para que podamos seguir aclarando el papel y la responsabilidad en temas de democracia y electoral.

Castellanos manifestó que el oficio es contra de su persona y el papel que ejerce como directora del CNA.

Contó que ella se puso a disposición del Ministerio Público en diciembre cuando escuchó a un abogado con apellido (Carlos) Chajtur de denunciar el trabajo que realiza en el proceso electoral.

Defendió que el trabajo realizado por la plataforma ciudadana en beneficio de la transparencia del proceso electoral y provocó que el profesional del derecho se pusiera incómodo.

La directora del CNA opinó que la denuncia en su contra carece de los elementos importantes para que un Ministerio Público ocupe su tiempo para investigar.

Añadió que no es el primer ataque que recibe el CNA de un gobierno, sino que son permanentes como falta de información y excluirlos de un presupuesto.

Castellanos apuntó que esperará el comportamiento del nuevo gobierno para ver si están comprometidos en la lucha contra la corrupción. AG