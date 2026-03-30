Directora del CNA llama a los hondureños a tener prudencia en Semana Santa y evitar excesos 

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, clamó a los hondureños a que tengan prudencia durante el período de descanso en esta Semana Santa.

Argumentó que prudencia es solo una recomendación para estos días; es un ejercicio de conciencia colectiva que nos invita a cuidarnos unos a otros y a tomar decisiones que protejan la vida propia y la ajena.

La sugerencia de Castellanos la posteó este lunes en su cuenta de red social “X” su columna “Disculpen mi Castellano” para referirse al período de descanso que representa estas fechas a la población hondureña y los excesos que se pueden dar.

Indicó que en Honduras, la Semana Santa puede vivirse como una pausa largamente esperada en la que se registran carreteras llenas, playas saturadas y una necesidad casi automática de salir.

No obstante, también expuso que se registra el exceso, el consumo y la prisa por salir a destinos turísticos.

En ese orden, se preguntó ¿qué estamos celebrando?, posteando que el país atraviesa tensiones estructurales que no se suspenden por unos días.

Añadió que el precio del combustible golpea con más fuerza, el costo de vida sigue presionando, la inestabilidad laboral no desaparece y la fragilidad institucional tampoco entra en vacaciones, pero que aún domina la lógica del escape.

Castellanos analizó que en este contexto se repite un patrón peligroso que es el consumo de alcohol y conducción temeraria que termina en múltiples ocasiones en accidentes de tránsito.

“Es una cadena de decisiones que se reproduce cada año y que termina transformando lo que debería ser una época de reflexión y descanso en saturación de los hospitales y estadísticas de luto”, aseveró.

Reflexionó que este contexto de consumo de alcohol en Semana Santa llama a que la ciudadanía imponga límites en su comportamiento en este período de asueto.

Seguidamente, consideró que la prudencia es necesaria ya que implica asumir responsabilidad y entender que la libertad individual no puede construirse sobre el peligro colectivo.

En un país donde la vida ya es vulnerable por múltiples factores, sumar riesgos evitables resulta éticamente insostenible, puntualizó.

Caviló que la Semana Santa también ofrece una oportunidad de detenerse y mirar hacia adentro, incluso si individualmente no se persigue un propósito religioso, la temporada invita a reflexionar en la compasión, la empatía, la responsabilidad colectiva y la crítica constante de nuestras prácticas como sociedad.

No se trata de idealizar la calma ni de condenar el descanso; se trata de introducir algo de conciencia en medio del ruido, recalcó.

“Esta Semana Santa no solo debería medirse por la cantidad de destinos recorridos ni por la intensidad del festejo, sino por la capacidad de volver con vida, con criterio y con un mínimo de claridad sobre el país que seguimos habitando”, exclamó.

Finalmente, la directora del CNA subrayó que el descanso no es igual para todos porque algunos se desconectan, mientras que otros enfrentan lo que pudo evitarse. AG