Directora del CNA exhorta a los votantes que también ejerzan de observadores de las elecciones

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, exhortó este sábado a los hondureños a que participan como observadores en el conteo de las actas en las elecciones generales.

«Este 30 de noviembre, la labor de los observadores es más que una tarea: es un acto de valentía cívica. Lleguen con entusiasmo, con serenidad y con esa vocación democrática que nos recuerda que nuestra patria siempre vale el esfuerzo».



Mensaje de la Directora ejecutiva del CNA Honduras (@cnahonduras) November 29, 2025

Comentó que la labor de los observadores electorales es un acto de valentía cívico y llegan con entusiasmo y serenidad este domingo.

Castellanos solicitó a los votantes que después de ejercer el sufragio, regresen a los centros de votación en horas de la tarde y observen el escrutinio para proteger la integridad electoral.

“Participar no se acaba al votar; es cuidar, vigilar, acompañar y asegurarnos que cada papeleta se cuente y que ningún acto irregular quedé sin ser visto”, dijo Castellanos.

Sostuvo que ser guardianes de las urnas no exige un cargo, una credencial o un chaleco, sino que se requiere ser ciudadano. AG