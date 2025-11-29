spot_img
Directora del CNA exhorta a los votantes que también ejerzan de observadores de las elecciones

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, exhortó este sábado a los hondureños a que participan como observadores en el conteo de las actas en las elecciones generales.

Comentó que la labor de los observadores electorales es un acto de valentía cívico y llegan con entusiasmo y serenidad este domingo.

Castellanos solicitó a los votantes que después de ejercer el sufragio, regresen a los centros de votación en horas de la tarde y observen el escrutinio para proteger la integridad electoral.

“Participar no se acaba al votar; es cuidar, vigilar, acompañar y asegurarnos que cada papeleta se cuente y que ningún acto irregular quedé sin ser visto”, dijo Castellanos.

Sostuvo que ser guardianes de las urnas no exige un cargo, una credencial o un chaleco, sino que se requiere ser ciudadano. AG

