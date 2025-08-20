Directora del CNA denuncia amenazas a muerte por su labor anticorrupción

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció este miércoles que está recibiendo amenazas contra su vida a raíz de su labor contra la corrupción en el país.

Relató que hace unos meses interpuso “ciertas denuncias que en este momento no voy a poder referirme a ellas, y este es parte del proceso, el que hoy esté aquí es parte de ese proceso que hicimos alrededor del mes de enero”.

Detalló que las amenazas han sido realizadas mediante distintas maneras de comunicación realizadas por personas que están en contra de su trabajo y agregó: “sepan que lo tomamos con responsabilidad, con valentía y como decisión y seguimos trabajando”.

Castellanos expresó que no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas y que ha decidido dejar el caso en manos de los operadores de justicia. “Resulta que es lo mejor, tratar de establecer qué es lo que nosotros denunciamos y no las denuncias que debo de darle seguimiento”, indicó.

“Me han ofrecido puestos, a cambio de sacarme del CNA y no seguir en este trabajo que de manera responsable siempre lo hacemos”, afirmó al añadir que las amenazas vienen de “todos lados y de todos los gobiernos”.

La directora del CNA refirió que la mayoría de las amenazas que ha recibido ya están identificadas sus fuentes y que tras estas, todo su entorno, familiar y laboral, “sin duda corren un riesgo y nosotros trabajamos para que ese riesgo no llegue a más”. PD