Directora del CNA alerta de “nueva partida confidencial” que asciende a L.5 mil millones en el Presupuesto 2026

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reveló el surgimiento de una nueva partida dentro del Presupuesto General 2026, al tiempo que desglosó este renglón asciende a más de cinco mil millones de lempiras.

– Pidió al MP que actúe penalmente contra cargos electorales que fueron destituidos mediante juicio político y afirmó que aún hay otros que están pendientes de someterse a esta herramienta de control constitucional.

Este lunes, Castellanos se apersonó en el Congreso Nacional para participar en la socialización del Presupuesto General 2026 con representantes de la sociedad civil.

Posterior a la reunión, Castellanos dijo a los periodistas que cubren la fuente legislativa que la partida confidencial, mejor conocida la partida 449, se reducirá de 12 mil millones a 62 millones de lempiras.

No obstante, reveló que existe otra partida presupuestaria denominada la “109”, que supuestamente será destinada para pago de salarios y las demandas de las instituciones del Estado.

“No queremos que esta nueva partida se vuelva oscura como la 449; aquí hay pago de salarios, demandas de las instituciones”, describió Castellanos.

La directora del CNA expresó su preocupación de dos partidas presupuestarias, debido a que la 449 no ha tenido históricamente mecanismos de transparencia en el uso de los fondos.

Comentó que el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, se comprometió en transparentar la partida 109 y que se creará mecanismos de revisión de cuentas para que la sociedad civil y los medios de comunicación tengan acceso al uso de estos fondos.

Añadió que el CNA se compromete a estar vigilante nueva partida presupuestaria.

Requerimientos a funcionarios destituidos

En otro tema, adelantó que el CNA divulgará esta semana un análisis de lo que pasó, está aconteciendo y deberá pasar en el marco del juicio político.

Exigió al Ministerio Público que presente requerimientos para los altos funcionarios que fueron destituidos por el Congreso Nacional a través del juicio político, alegando que hubo actos conducentes a temas de delito.

Castellanos recomendó que el primer requerimiento sea en contra del exfiscal general, Johel Zelaya, seguido del exconsejero Marlon Ochoa, y con el orden de las destituciones.

Clamó que las reformas electorales contemplen procesos limpios y transparentes de los sustitutos de los funcionarios electorales destituidos. AG