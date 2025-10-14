Directora de la CCIT cuestiona que se siga emitiendo decretos de emergencia para realizar compras directas

Tegucigalpa – La directora de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, criticó este martes que se emita decretos de emergencia para realizar compras directas con fondos del Estado.

“Tiene que evitarse este tipo de decretos porque ya la historia en nuestro país nos ha comprobado que no sirven para resolver los problemas que tiene el pueblo hondureño”, dijo Díaz.

Mencionó que los decretos de emergencia solo sirven para que los funcionarios se excusen de apropiarse los fondos alegando que no pudieron ejecutarlo en su totalidad por los requisitos de transparencia.

Señaló que no es la primera vez que suceden este tipo de problemas en la ciudad de Tegucigalpa a causa de las lluvias que provocan daños.

Porque no lo planificaron antes y se tiene los fondos dentro del presupuesto destinados a estas situaciones, increpó.

La directora de la CCIT sostuvo que los funcionarios necesitan trabajar en un plan estratégico para la temporada de lluvias.

Por otro lado, consideró que el teletrabajo no funciona si no se garantiza que los funcionarios públicos tengan en sus hogares los elementos indispensables para hacer sus funciones. AG