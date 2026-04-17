Director departamental de educación de Cortés denuncia amenazas a muerte tras sus denuncias

San Pedro Sula – El director departamental de educación de Cortés, Rafael Rodríguez, denunció este viernes que ha recibido amenazas a muerte tras revelar nombramientos irregulares de familiares de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“En la noche del día de ayer (jueves), debido a la información pública que presentamos, recibimos amenazas a muerte”, dijo Rodríguez.

(LEER): Unos 150 nombramientos irregulares, incluidos familiares de diputados de Libre, en Departamental de Educación de Cortés

Contó que ha recibido llamadas telefónicas para comunicarle que ya sabía cuáles eran sus pasos.

El funcionario se apersonó en el Ministerio Público de San Pedro Sula para interponer la denuncia.

En las últimas horas, el funcionario reveló que Scherly Arriaga, Ramón Barrios, Edgardo Casaña y Rita María Zúniga nombraron de manera irregular a unas 20 personas en la Dirección Departamental de Educación de Cortés.

Rodríguez mencionó que hay una línea de investigación de estos nombramientos alegando que quería dar a conocer esta estructura de corrupción.

Reveló que la cuñada de Ramón Barrios fue directora departamental de educación de Cortés, y que en su período ocurrieron actos de corrupción. AG