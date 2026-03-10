INM: ciudadanos chinos, que trabajan en hospital del sur ya superaron tiempo de estadía permitido

Tegucigalpa- El director del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Cordero, informó que la institución investiga la situación migratoria de ciudadanos chinos que participan en la construcción del Hospital del Sur, tras detectar que varios de ellos habrían superado el tiempo de estadía permitido en el país.

Según explicó el funcionario, el convenio para el proyecto contemplaba el ingreso de 200 ciudadanos de origen chino, de los cuales 187 han sido identificados actualmente laborando en la obra, tras operativos realizados durante las últimas tres semanas en el centro hospitalario.

Cordero detalló que el sistema de control migratorio ha permitido verificar que algunos de los trabajadores ingresaron con pasaportes oficiales, otros mediante solicitudes de visa, y varios terminaron entrando al país con pasaportes ordinarios, lo que obligó al pago del derecho migratorio correspondiente al momento de su ingreso.

“Nos hemos estado dando cuenta de la situación en la que ingresaron. El sistema nos arroja información de quiénes tuvieron que realizar el pago al ingresar al país, por lo que estamos recopilando los datos exactos para determinar su estatus”, señaló.

El titular de Migración indicó que el período normal de permanencia para ciudadanos extranjeros es de 120 días, plazo que ya habría vencido para varios de los trabajadores vinculados al proyecto de construcción del Hospital del Sur.

“Actualmente ellos se encuentran de forma irregular porque su período de estadía ya venció y no hay una actualización del convenio con la Secretaría de Salud de Honduras ni una solicitud formal para extender su permanencia”, explicó.

Asimismo, Cordero señaló que algunos ciudadanos chinos han solicitado permisos especiales de permanencia, argumentando que se encuentran en el país en calidad de inversionistas. Sin embargo, varias solicitudes han sido rechazadas debido a que no cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa migratoria.

Las investigaciones surgen luego de denuncias de autoridades del sector salud que señalaron posibles irregularidades en el ingreso de trabajadores extranjeros para el proyecto hospitalario.

Por su parte, el exdirector del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Wilson Paz, defendió que el ingreso de los ciudadanos chinos durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro se realizó conforme a la ley.

“El 80 % de las personas que ingresaron a trabajar al hospital de Choluteca lo hicieron con visa consular, y el 20 % mediante una facilidad migratoria solicitada por la Secretaría de Salud ante la urgencia del proyecto”, explicó.

Paz agregó que las actuales autoridades migratorias tienen la facultad de aprobar o denegar solicitudes de extensión de estadía, las cuales pueden ser tramitadas por los apoderados legales de los trabajadores extranjeros, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.LB