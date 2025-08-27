Director del INE insiste que la pobreza se ha reducido por reactivación económica y control de la inflación

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Eugenio Sosa, insistió este miércoles que la pobreza en Honduras ha ido reduciéndose por la reactivación económica, control de la inflación e inversión social.

“A pesar de todos los problemas en la economía mundial, el país entró en reactivación económica”, dijo Sosa a periodistas.

Añadió que otros factores como el control de la inflación pese a los precios de los combustibles, y que ha habido una mayor inversión social y en infraestructura fueron claves para la reducción de la pobreza.

Sosa detalló que cuando el gobierno asumió en 2021, los índices de pobreza eran de 73.6 % de los hogares que se encontraban en situación, pero que bajó a 62.9 % al cierre de 2024.

Mientras que en la pobreza extrema, el índice a finales de 2021 fue de 53.6 %, pero que bajó a 40.1 % en 2024.

Consultado por los cuestionamientos del cardenal Óscar Andrés Rodríguez de los datos que muestra al gobierno sobre la pobreza, contestó que al líder religioso le fallan muchas cosas.

Sosa se defendió de las críticas hacia los datos que presenta al gobierno alegando que la pobreza sigue siendo un problema serio en el país, y que se debe seguir trabajando para reducir estos índices.

“En cómo se llegó a cómo se está hay una mejora significativa aunque no resuelva el problema porque es más grande y profundo”, arguyó.

Comparó que los datos muestran que la pobreza es que una persona enferma ha empezado a sanar y que ya no está grave de salud. AG