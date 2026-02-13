Director del IHSS priorizará solución de problemas operativos para mejorar atención a derechohabientes

Tegucigalpa- El director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, aseguró que la prioridad de su gestión es resolver los problemas operativos que afectan directamente la atención a los derechohabientes, sin dejar de lado la grave deuda que mantiene el Estado y el sector privado con la institución.

Martínez explicó que actualmente el Seguro Social enfrenta múltiples dificultades internas que complican la prestación de servicios médicos, debido a una estructura de planificación que no tomó en cuenta a los gerentes de los distintos regímenes ni al personal operativo.

“La planificación debe empezar desde abajo y ejecutarse arriba hacia abajo, pero eso no se cumplió. Estamos trabajando en reordenar los procesos para volverlos más eficientes y garantizar una mejor atención a los asegurados”, expresó.

Indicó que se está desarrollando un proceso de revisión y readecuación institucional, con el objetivo de corregir fallas administrativas, mejorar la gestión interna y fortalecer la capacidad operativa del IHSS.

Deuda histórica

En segundo lugar, el funcionario se refirió a la deuda histórica que mantiene el Estado con el IHSS, la cual asciende a aproximadamente 12 mil millones de lempiras, producto del incumplimiento en los aportes mensuales establecidos en la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

Recordó que el Estado debía transferir alrededor de 30 millones de lempiras mensuales, compromiso que dejó de cumplirse a partir de enero de 2022. Aunque reconoció que se han hecho gestiones administrativas para recuperar esos fondos, subrayó que es necesaria la voluntad política de la Secretaría de Finanzas para reconocer y honrar dicha obligación.

Martínez reiteró que, conforme a la Constitución de la República y al principio de subsidiariedad promovido por la OIT, el Estado está legalmente obligado a contribuir al financiamiento del Seguro Social, junto a patronos y trabajadores.

Resolver los problemas operativos es urgente para garantizar el servicio, pero también es fundamental que el Estado cumpla con su responsabilidad financiera, concluyó.LB