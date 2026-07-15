Director del IHMA estima que el 12 de agosto es la fecha límite para presentar informe sobre frijoles vencidos en bodegas

Tegucigalpa – El director del Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo, señaló que el 12 de agosto se debe brindar un informe sobre las pérdidas de las reservas de frijol y de maíz en una bodega de la institución en la ciudad de Danlí.

Cabe recordar que el 8 de mayo, las autoridades del IHMA denunciaron las pérdidas de 44 mil quintales de frijoles en sus bodegas y que no están aptos para el consumo.

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Ante este hecho, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realiza una investigación para determinar las causas y responsabilidades de este escándalo que perjudica la garantía de la seguridad alimentaria.

Castillo comentó que la investigación que realiza el Ministerio Público y el TSC está llegando a su fin, y que espera tener pronto la autorización para comercializarlo.

“Las dos instituciones responsables de llevar todo el tema legal tiene para fecha límite el 12 de agosto, porque le dieron tres meses”, dijo Castillo.

Adicionalmente, añadió que en esa fecha, el ente acusador del Estado y el TSC deben presentar un informe ante el Congreso Nacional.

El funcionario recordó que diariamente el frijol pierde su valor comercial si no se vende y consume, y se debe evitar perder lo menos posible.

Detalló que las pérdidas rondan aproximadamente 34 millones de lempiras.

Aseguró que hay un aproximado de 70 mil quintales de frijol en las bodegas del IHMA correspondiente a la nueva cosecha.

Por otro lado, afirmó que hay una decisión de subir la capacidad de la reserva de frijol a 100 mil quintales almacenadas en las bodegas para evitar cualquier problema de desabastecimiento durante los efectos del fenómeno de El Niño. AG