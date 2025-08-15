Director del Cohep señala que el sector privado apoyará la caminata de las iglesias porque beneficia al país

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó este viernes que este sector apoyará la caminata de oración convocada por las Iglesias porque es en beneficio del país.

“Es para orar por el país, hay que orar por el bienestar de la población y generación de empleo por los nuevos gobernantes”, dijo a periodistas.

Señaló que la actividad que realizará las iglesias es una caminata, aclarando que las marchas solo las realizan los partidos políticos y el Ejército.

Sostuvo que apoyará la caminata para orar por Honduras y beneficiar el país.

Consultado por la llegada de supuestos miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), contestó que todo el que quiera llegar a la caminata que vaya a orar por Honduras.

Subrayó que toda persona que quiera boicotear la caminata es porque puede hacerlo en las elecciones generales. AG