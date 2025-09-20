Director del Cohep pide al gobierno que abra espacio de diálogo con la ANEEAH

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, instó este viernes al gobierno que abra un espacio de diálogo con la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH).

Señaló que la presidenta Xiomara Castro debe tener un espacio de diálogo sincero y constructivo con las enfermeras auxiliares para encontrar soluciones al conflicto laboral.

“Solo mediante una conversación respetuosa será posible encontrar una solución justa y sostenible que fortalezca la paz social y el bienestar de nuestro país”, indicó.

Urtecho puntualizó que las soluciones deben ser justas y sostenibles para que no se repita el conflicto con las enfermeras auxiliares.

Las enfermeras auxiliares llevan tres semanas en protestas exigiendo pagos de salarios atrasados y mejores condiciones laborales en los centros de salud.

Hasta esta semana, las autoridades de la Secretaría de Salud y la ANEEAH lograron 14 de los 15 puntos que piden las enfermeras auxiliares.

Sin embargo, este viernes, las enfermeras auxiliares volvieron a las calles a protestar a inmediaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) y bloquearon la calle frente a Casa Presidencial por no lograr un acuerdo respecto a las audiencias de descargo. AG