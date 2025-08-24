Iniciativa privada considera diálogo y viaje a EEUU para buscar arancel de 10%: Director del Cohep

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló que espera que representantes del sector privado viajen a Estados Unidos para reunirse con funcionarios para convencer que se elimine el arancel del 10 % al país.

“Esperamos que haya un viaje del sector privado para hablar con el gobierno norteamericano para eliminar el arancel y comprometernos a hacer los cambios que pide Estados Unidos para no imponernos el 10 %”, dijo Urtecho.

Explicó que el problema de los aranceles es que el consumidor final siempre lo terminará pagando y que los productos hondureños se desprecian con un precio más caro.

Mencionó que el Cohep sugirió a los funcionarios del gobierno deberían discutir y llegar a un arreglo con las autoridades de EEUU para eliminar el arancel del 10%.

Sostuvo que los aranceles son un tema que debe solventarse como país en búsqueda del beneficio de los productos hondureños. AG