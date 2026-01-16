Director del Cohep critica al Estado por abusivas cadenas para posicionar idea en imaginario de la población

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, criticó este viernes que el Estado abuse del uso de las cadenas nacionales de radio y televisión para posicionar una idea en el imaginario de la población.

“El Estado solo por posicionar una idea en el imaginario de la población quitan ese espacio, ¿Quién lo paga?, no lo paga el gobierno ni la persona que ordenó las cadenas”, dijo a periodistas.

Comentó que tuvo que enviar nota a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) porque nadie reclamaba del abuso y del daño a la economía de las empresas.

Añadió que los hondureños estaban hastiados de ver a las mismas personas en cadenas nacionales “hablando tonteras” como si estuvieran en un espacio propio.

Lo más conveniente era mandar la nota para que se detuvieran esas innecesarias comunicaciones que hacen los poderes del Estado, consideró.

Urtecho criticó a Conatel porque envió una nota para detener la emisión repetitiva de cadenas nacionales con el mismo mensaje, pero que no sirvió para nada.

Denunció que es un abuso de quien ordenó la cadena nacional y de quien lo permitió.

Por otro lado, también cuestionó al ministro de Finanzas, Christian Duarte, por dejar al nuevo gobierno el tema del peaje y querer resolverlo antes del cambio de mandato.

“El golpe lo paga la población y los transportistas de carga que traen los productos que aumentarán el precio de estos”, expresó.

Señaló que el nuevo gobierno que asuma debe explicar a los hondureños de como recibe las finanzas y la política social y económica. AG