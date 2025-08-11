Director de Protección al Consumidor se va contra la prensa, amenaza con denuncias ante MP

Tegucigalpa – Por informar sobre las alzas a los precios de los productos de la canasta básica, específicamente del pollo y los frijoles, un periodista será denunciado y requerido por el Ministerio Público, informó este lunes el director de Protección al Consumidor, Enrique Santos, quien dijo que también tres presidentes de mercados populares serán requeridos en las próximas horas.

–Santos dijo que ahora, el Ministerio Público establecerá una hoja de ruta para presentar los requerimientos fiscales.

El funcionario dijo que los requerimientos son bajo los cargos de supuesta especulación de precios y falsificación de documentos en contra de un presidente de mercados de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés y dos del Distrito Central, en Francisco Morazán “y se suma un mercado más Zonal Belén y tiene que ver también un periodista de un medio de comunicación”, dijo sin especificar el nombre.

Santos afirmó que “las empresas más fuertes a nivel nacional dijeron que no iba a incrementar el precio y queda abortado eso del incremento del precio del pollo, tanto pollo Norteño, Cortijo, Cargill”.

Argumentó que “falsificaron una nota donde decía que iba a haber incremento de dos lempiras a la libra de pollo, tanto para Tegucigalpa como para San Pedro Sula”, donde están coludidos los directivos de mercados de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Identificó a uno de los imputados de San Pedro Sula como el comerciante, Edwin Ferrufino de Mercado Dandy, que según dijo este “estableció que un periodista de una televisora muy famosa le extendió la nota de la cual se dio la especulación en San Pedro Sula”.

En tanto, en Tegucigalpa, se trata de un comerciante de la feria ubicada en la colonia Villanueva y otro del mercado Zonal Belén.

Según el funcionario la especulación se dio en el caso del pollo y del frijol. “Hay mucha gente que se pone a decir mañana va a subir 10 pesos, 20 pesos el frijol, sin tener prueba, sin tener justificación, ni sin tener una nota”.

“Ya hemos entablado que utilizan de plataforma los medios de comunicación para dar la especulación”, dijo.

Este fin de semana, los comerciales de estas plazas informaron que las alzas en ambos productos ya están vigentes. VC