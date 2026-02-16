Director de Policía reafirma estrategia basada en focalización territorial para reducir incidencias criminales

Tegucigalpa – El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, señaló este lunes que la institución se priorizará en la focalización territorial para atacar las zonas donde hay mayor incidencia en la comisión de delitos.

“Este plan de enfoque regional donde está la mayor incidencia de delitos: homicidios, extorsión, microtráfico y delitos conexos”, dijo en declaraciones a Radio América.

El comisionado comentó que el enfoque territorial estará acompañado de una coordinación con circuito de operadores de justicia para que no exista ninguna rotura en el cumplimiento de perseguir el delito y garantizar la seguridad.

Indicó que su gestión en la Policía está obligada a conseguir un escalamiento en el descenso de los niveles de inseguridad sistemático.

“El que infrinja una norma y afecte derechos de otros va a sentir el peso de la ley, ese aspecto es innegociable, el rigor en la aplicación de la ley no está en cuestión”, reafirmó.

Prometió que se preocupará diariamente para que los agentes policiales tengan más competencia y mayores capacidades para desarrollar todos los procesos.

Oseguera Mass afirmó que hay enfoques, mapeos, tareas bien definidas y técnicas de zonas calientes que permiten la toma correcta de la planeación, ejecución y medición de resultados.

Igualmente, aseguró que habrá coordinación con las Fuerzas Armadas para que ambas instituciones caminen en la misma ruta de dar seguridad a la ciudadanía hondureña.

Consultado sobre la circulación de patrullas policiales sin placas, contestó que debe conversar con las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) para que esta problemática sea solucionada.

Advirtió que esta situación abre una brecha para que circule vehículos y patrullas realicen acciones ilícitas sin que nadie pueda identificarlos.

Por otro lado, indicó que habrá presencia de oficiales superiores del director estratégico los fines de semana en los ejes carreteros, municipios, pueblos y comunidades para visitar policías y obtenga resultados de cambio y mejora.

El director de la Policía Nacional reveló que Sulaco tiene una incidencia de comisión de delitos del 69.45 %, el tercer municipio con mayor casos de delitos de Honduras.

Señaló que la media de incidencia de delitos en Latinoamérica es del 20 %. AG