Director de Lucha contra el Narcotráfico denuncia a una juez de Olancho por dejar libre a presunto jefe criminal

Tegucigalpa – Una operación de alto impacto ejecutada en tres departamentos del país terminó envuelta en polémica, luego de que un sospechoso capturado con un arsenal de armas de guerra fuera dejado en libertad por un juzgado en Olancho, desatando la indignación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), denunciada por el propio director el general Ramiro Muñoz.

– Ramiro Muñoz denuncia que jueza libera a sospechoso con arsenal de guerra tras millonaria operación antidrogas

– General Ramiro Muñoz estalla contra el sistema: “Es un insulto al pueblo hondureño”.

El director de la DLCN, el general Ramiro Muñoz, alzó la voz con contundencia y cuestionó duramente la decisión judicial que permitió que el imputado, identificado como José Paguada Gómez, regresara a su casa, únicamente con la obligación de firmar semanalmente y pagar una multa de 100 mil lempiras.

“Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”, expresó Muñoz, visiblemente indignado, tras detallar que al detenido se le incautaron 36 armas de fuego, en su mayoría de uso prohibido y con silenciadores.

El gran golpe al crimen organizado

El general detalló que la operación en mención, coordinada por el Ministerio Público y ejecutada en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, permitió el aseguramiento de: 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos, 36 armas de fuego y 11 productos financieros

Según las autoridades, estas acciones estaban dirigidas a desarticular estructuras ligadas al narcotráfico y lavado de activos.

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