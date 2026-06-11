Director de la Policía Nacional defiende trabajo en conjunto con la Policía Militar del Orden Público

Tegucigalpa– El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, defendió la incorporación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la protección de sectores conflictivos, al considerar que fortalecerá los esfuerzos de seguridad que ya se ejecutan en el territorio nacional.

Esto luego que el Poder Legislativo autorizara el despliegue de la PMOP para acompañar en barrios y colonias de alta incidencia delictiva, como parte de las estrategias orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.

“Ahora se va a incorporar en otras dimensiones, en otros ejes, y eso va a venir a coadyuvar para que logremos bajar índices que han estado complicados”, manifestó el Comisionado General Oseguera.

El jefe policial explicó que ambas instituciones siempre han colaborado constantemente en diferentes esfuerzos de seguridad, por lo que consideró que no necesitarán tiempo de adaptación para iniciar con estos operativos.

Oseguera explicó que la estrategia de seguridad mantiene un enfoque de intervención territorial basado en niveles de riesgo, priorizando aquellos sectores donde se registran mayores índices de criminalidad.

Las autoridades esperan que el reforzamiento continuo de los operativos y la coordinación institucional contribuyan a reducir los índices delictivos y de violencia en las zonas identificadas como prioritarias. AD