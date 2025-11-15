Director de la OABI responde a Santos Orellana que no tiene autorización judicial para volver habitar su vivienda

Tegucigalpa – El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, señaló que el capitán Santos Orellana y su esposa Jennifer Bonilla no tienen autorización para regresar a vivir en su propiedad porque está asegurada.

El viernes, Jennifer Bonilla interpuso una denuncia en el Ministerio Público por allanamiento ilegal por agentes de la OABI en su vivienda.

relató que en esta semana, su esposa e hija llegaron a su vivienda y encontraron los portones botados, agentes de la OABI en su vivienda destrozando el lugar y arrinconar a su familia cuando fueron descubiertos.

En ese sentido, el director de la OABI respondió que la vivienda está asegurada y está a la disposición de esta institución del Estado.

“Quien tiene la custodia en administración es la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la familia del capitán tuvo un problema hace años y demostraron su inocencia”, dijo Orellana.

Sin embargo, indicó que el Ministerio Público presentó un nuevo proceso de privación definitiva de dominio contra los bienes del capitán y su familia por procedencia ilícita.

Enfatizó que la familia de Santos Orellana no tiene ninguna autorización judicial para habitar esta propiedad.

Sobre los hechos del miércoles, contó que ella notificó a la abogada Jennifer Bonilla que OABI estaba haciendo inspecciones y que su función es recibir y devolver los bienes. AG