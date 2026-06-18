Director de la DNVT urge revisiones mecánicas obligatorias tras accidente que cobró la vida de siete policías

Tegucigalpa- El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell, lamentó el trágico accidente de tránsito en el que perdieron la vida siete agentes policiales y señaló la necesidad de fortalecer los controles de seguridad vehicular en el país.

Morell explicó que Honduras carece de un sistema de revisión físico-técnica mecánica que permita verificar el estado real de los vehículos que circulan en las carreteras nacionales. «No tenemos un taller para poder verificar si la seguridad vehicular activa está bien o si la seguridad vehicular pasiva está en condiciones adecuadas», expresó.

El funcionario indicó que en los últimos cinco años han ingresado al país alrededor de 425 mil vehículos de segunda mano, muchos de los cuales provienen de otros países con certificaciones de salvamento. Según explicó, algunos de estos automotores fueron descartados en sus lugares de origen debido a daños considerables, pero ingresan al país y posteriormente son reparados y puestos nuevamente en circulación.

Detalló que cuando ocurre un accidente de tránsito, la seguridad pasiva del vehículo —como las bolsas de aire, cinturones de seguridad y la estructura de la carrocería— es fundamental para proteger la vida de los ocupantes. Sin embargo, advirtió que, si estas condiciones están comprometidas, el riesgo de lesiones graves o fallecimientos aumenta significativamente.

Morell señaló que la DNVT realiza las investigaciones correspondientes tras los accidentes, pero insistió en que es necesario implementar un sistema de inspección técnica obligatoria, similar al que opera en otros países, donde los vehículos deben aprobar revisiones periódicas para continuar circulando.

Asimismo, consideró urgente fortalecer la tecnología en las carreteras para controlar la velocidad y supervisar el peso de las cargas transportadas. En ese sentido, adelantó que se espera trabajar de manera conjunta con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para impulsar políticas que mejoren los procesos de ingreso de vehículos al país, las revisiones mecánicas y los mecanismos de control vial.

Finalmente, el titular de la DNVT subrayó que estas medidas son necesarias para reducir la incidencia de accidentes de tránsito y garantizar una mayor seguridad para conductores y pasajeros en las carreteras hondureñas.LB