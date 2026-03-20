Director de la Asociación de Maquiladores insiste que falta eliminar los aranceles de EEUU a los arneses

Tegucigalpa – El director de la Asociación de Maquiladores de Honduras, Guillermo Matamoros, insistió que es necesario y queda pendiente que se logre que el gobierno de Estados Unidos elimine los aranceles del 10 % y un 25 % a la industria de los arneses.

Comentó que la eliminación de los aranceles y la agilidad administrativa son temas pendientes para fortalecer el sector maquilador del país.

“Tenemos confianza que se resolverá de la mejor manera, y sentimos que el peso político que representa que el presidente se involucre y la canciller también esté involucrada”, dijo Matamoros.

Detalló que la maquila es un sector importante para la economía del país ya que equivale alrededor del 50 % de las exportaciones.

Matamoros afirmó que hay expectativa en el sector privado porque percibe que el gobierno está comprometido en quitar los aranceles.

Por otro lado, consideró que el tema de la suficiencia de dólares dejó de ser un problema como ocurrió en los últimos años.

Estimó que el país tiene un aproximado de siete meses de importación que da un colchón para enfrentar con esperanza y optimismo el futuro pese al contexto internacional. AG