Director de IUDPAS reitera que el actual Congreso es uno de los peores de los últimos 40 años

Tegucigalpa- La ingobernabilidad y el vacío político predominan en la agenda parlamentaria a pocas semanas de las elecciones generales criticó el director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Lester Ramírez.

Seguidamente, cuestionó la parálisis legislativa y la falta de acuerdos políticos en el Congreso Nacional (CN). Ramírez calificó al actual Congreso como uno de los peores de la historia reciente, destacando su falta de productividad y legitimidad.

“Hemos tenido uno de los peores congresos de los últimos 40 años, un Congreso sin producción, un Congreso ingobernable, un Congreso que desde su inicio nació prácticamente ilegítimo”, afirmó el analista.

Recordó que la crisis legislativa se originó desde el 25 de enero de 2022, cuando el actual Parlamento se instaló en medio de disputas internas y acusaciones de ilegitimidad entre las fuerzas políticas, situación que, según dijo, nunca se logró superar.

A menos de dos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, Ramírez señaló que los diputados han perdido el interés en temas fundamentales, como la aprobación del presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), además de otras leyes clave para el proceso electoral, porque priorizan su campaña política.

Asimismo, criticó la falta de transparencia en la gestión legislativa y el incumplimiento de funciones por parte de los diputados, quienes, según él, anteponen los cálculos políticos a los intereses del país.

Aunque se esperaba que esta semana se convocara a sesión legislativa, el Congreso continúa en parálisis, mientras que sectores de la oposición han vuelto a insinuar la posibilidad de una autoconvocatoria, ante la falta de liderazgo y acuerdos en la junta directiva.

Ramírez advirtió que esta situación agrava la crisis institucional del país y debilita la confianza ciudadana en el sistema democrático hondureño, justo en un momento en que se requiere estabilidad y transparencia de cara a los próximos comicios.LB