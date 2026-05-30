Director de instituto se quita la vida tras reciente muerte de alumna en San Pedro Sula

San Pedro Sula – Una doble tragedia sacude a la comunidad educativa del Instituto Polivalente Brisas del Valle en Cofradía, San Pedro Sula, Cortés, luego de que este día se reportara el fallecimiento del director del centro, el docente Víctor Fiallos (61), en circunstancias que apuntan a un presunto suicidio.

De acuerdo con la información preliminar, el fundador y director fue encontrado sin vida en uno de los pasillos de la institución, colgado de una soga. El hallazgo se produjo cuando padres de familia y personal docente regresaban al centro educativo tras participar en las honras fúnebres de una alumna de octavo grado, quien también había fallecido recientemente.

La menor, que había sido expulsada del instituto, estaba siendo velada este mismo día, lo que incrementó el impacto emocional dentro de la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

El docente Fiallos, originario del municipio de Nacaome, Valle, tenía varios años de laborar en el Instituto Polivalente Brisas del Valle, donde era ampliamente conocido por alumnos, maestros y padres de familia.

Ambos sucesos han generado consternación y profundo pesar entre quienes integran la comunidad educativa, que ahora enfrenta dos pérdidas en un corto período de tiempo.

Autoridades aún no han brindado un informe oficial detallado sobre el caso del director, mientras se espera el desarrollo de las investigaciones correspondientes. JS