Director de Infop descarta postulación para elección del Fiscal General

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Fredis Cerrato, anunció que no se postulará al proceso de elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.

Cabe recordar que Cerrato participó en el proceso de elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero fue excluido por los miembros de la Junta Nominadora.

“A mí me sacaron del listado porque se les antojó sacarme pretextando que no era correcto que yo hubiese aceptado el puesto en el Infop cuando me faltaba un mes para entregar la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras”, declaró a periodistas.

Cerrato aseveró que él no es corrupto ni tiene vínculos con el crimen organizado ni ha defendido a personas de esa naturaleza.

Contó que en la elección de los nuevos magistrados se juntaron quienes eran sus opositores en el CAH y respondían intereses a la Junta Nominadora y en un minuto echaron mi suerte sin derecho a replicar.

“Mejor me aparto y que ellos se arreglen como quieran”, se refirió a la elección del nuevo Fiscal General.

El titular de Infop argumentó que la Junta Nominadora para la elección de los nuevos magistrados de la CSJ estaba sesgada políticamente donde había un dominio de tendencia del Partido Nacional.

Es tanto mi desencanto por la forma de cómo se comportaron, que con este hondureño no cuenten para la elección del Fiscal General, recalcó. AG