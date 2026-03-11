Director de IHSS asegura que decreto de emergencia permitirá agilizar servicios

Tegucigalpa – El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, informó que un diagnóstico reciente en la institución reveló múltiples problemas administrativos y operativos, entre ellos contratos vencidos, servicios sin cobertura y otros próximos a caducar, lo que ha afectado la atención a los derechohabientes.

Martínez detalló que el análisis detectó “un sinnúmero de contratos vencidos”, además de tres servicios que actualmente carecen de cobertura y al menos 16 contratos que están próximos a vencer, situación que ha generado dificultades para garantizar la continuidad de algunos servicios médicos.

Ante este escenario, el funcionario explicó que se están solicitando mecanismos como la suscripción de fideicomisos y la creación de nuevos modelos de gestión que permitan ampliar la cobertura de servicios y fortalecer la infraestructura sanitaria de la institución.

Seguidamente, subrayó que por ello es importante el decreto de emergencia que se busca sea aprobado en el Congreso Nacional para agilizar los procesos administrativos y de compra, especialmente en áreas críticas de atención médica. Como ejemplo mencionó el servicio de hemodinamia para el corazón, cuyo contrato se encuentra vencido.

“Uno no puede decirle al derechohabiente que espere una licitación cuando necesita atención pronta y oportuna, pero tampoco podemos saltarnos los procesos legales ni tomar decisiones unilaterales”, porque son reparables, señaló.

Según explicó, el decreto permitiría realizar compras más ágiles de medicamentos e insumos médicos, aunque aclaró que no se trata de compras directas sin control, sino de procedimientos abreviados que faciliten la adquisición de recursos ante la falta de contratos vigentes.

Martínez también indicó que el decreto contempla medidas relacionadas con el personal sanitario, ya que permitiría gestionar ante la Secretaría de Finanzas alternativas presupuestarias para la contratación de médicos especialistas y otro personal necesario para la atención hospitalaria.

Asimismo, aseguró que la institución trabaja en nuevas alianzas para mejorar el abastecimiento de medicamentos en las farmacias del IHSS, además de impulsar modelos de inversión en infraestructura que permitan aprovechar los fondos disponibles en la institución.

Al finalizar el titular del IHSS sostuvo que varios de estos procesos tendrán resultados a mediano y largo plazo, pero afirmó que las medidas actuales buscan garantizar respuestas más rápidas y eficientes para los derechohabientes del sistema. LB