Director de Hondudiario responde a citación ante la DPI y reafirma postura de no revelar fuente de información

Tegucigalpa – Este jueves el director de Hondudiario, Arístides Aceituno, y el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, se presentaron ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para responder por escrito a la citación de investigación en su contra, en la que se les solicita revelar su fuente de información, por un mensaje publicado en el medio de comunicación digital.

Aceituno explicó que cumplió con el procedimiento recomendado por su abogado para evitar ser declarado en rebeldía. «Lo que estoy haciendo es como me lo indicó mi abogado, quien recomendó presentarme para que no me vayan a declarar en rebeldía por incumplimiento a la ley. Les entregué por escrito mi postura: no voy a revelar mi fuente de información», reafirmó el director de Hondudiario.

El periodista también mencionó que, al igual que las autoridades le entregaron por escrito la investigación en su contra, él tampoco puede quedarse esperando indefinidamente que el jefe del Estado Mayor Conjunto retire la denuncia. «Si no lo hace, de igual forma no revelaré mi fuente», sostuvo.

Días atrás, la INTERPOL notificó a Aceituno sobre una denuncia presentada por el Estado Mayor Conjunto, en la que se busca que los medios de comunicación y periodistas revelen sus fuentes de información, en este caso específicamente para él como director y propietario del medio.

[LEER] Director de Hondudiario denuncia que agentes de Interpol lo buscan por querella en su contra del alto mando de la FFAA

Por su parte, el presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, destacó que acompañó a Aceituno en este proceso, mismo que calificó como una «acción valiente». «Hemos acompañado en una acción valiente al periodista Arístides Aceituno, quien se presentó a contestar el oficio girado por INTERPOL. En esta contestación, él deja claro que no va a revelar su fuente de información, lo que reafirma la defensa de la libertad de expresión y la privacidad que tienen las fuentes», expresó Sierra.

Asimismo, Sierra se refirió al anuncio del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández, sobre la posibilidad de retirar la denuncia, y enfatizó que esperan que esta acción no sea temporal. «Confiamos en su palabra. Como CPH, tomamos su compromiso de retirarla lo más pronto posible», subrayó.

Finalmente, Sierra advirtió que mantener estas denuncias significa que 12 medios de comunicación seguirán trabajando bajo una «espada de Damocles», con la amenaza de ser perseguidos en cualquier momento. «Espero que se retiren estas denuncias», concluyó el presidente del CPH. LB