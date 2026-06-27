Director de Eurofront y embajador de UE se reúnen con secretario de Seguridad de Honduras

Tegucigalpa – El director del programa de la Unión Europea Gestión Integral de Fronteras (Eurofront), José Antonio Cambronero, se reunió este viernes con el secretario de Seguridad de Honduras, Gerzon Vásquez, para abordar temas de seguridad fronteriza.

El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, informó en su cuenta de X del encuentro entre los responsables de seguridad fronteriza europea con las autoridades hondureñas donde hablaron de la “gestión de fronteras con enfoque de seguridad y derechos humanos”.

Fournier detalló que la UE ofrece a Honduras apoyo con la Red Atenas, que controla la documentación falsa; la Red de Inteligencia Migratoria y en la formación.

La Unión Europea ampliará la cooperación en temas de seguridad y Fournier señaló que tras la visita al país del director de El Paccto, el Programa de la Unión Europea de lucha contra el crimen organizado, ahora llegó al país el responsable de EuroFront. (PD).