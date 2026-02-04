Director de Dipampco acepta que hay cárceles desde donde salen llamadas extorsivas

Tegucigalpa – El titular de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco), David Ortega, reconoció que siguen saliendo llamadas de extorsión desde algunos centros penitenciarios donde no existe sistema de bloqueo.

“En algunos centros penales se da algunas serie de llamadas todavía”, dijo el comisionado de la Dipampco.

Manifestó que ha habido una coordinación efectiva con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la que se ha detectado a través de operaciones un grupo delictivo ha generado alguna llamada delictiva o mediante una tercera de persona.

Ortega indicó que la tipología más utilizada para llamadas de extorsión es a través de visitas de terceras personas que llevan el mensaje para extorsionar a comerciantes.

Sostuvo que la lucha para evitar que haya llamadas de extorsión de los centros penales debe seguir en conjunto con el INP.

Indicó que las llamadas de extorsión proceden de algunas cárceles que se encuentran fuera de la ciudad de Tegucigalpa. AG