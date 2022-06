Director de ASJ sugiere a diputados que empiecen a trabajar como todos a las 7 de la mañana

Tegucigalpa– Los diputados del Congreso Nacional deberían de empezar a trabajar como lo hacen todos los hondureños, en un horario diurno que inicia entre 7 y 8 de la mañana, para que no estén aprobando leyes en la madrugada, expresó el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.

“Están aprobando cosas que son vitales y lo están haciendo a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana; yo recuerdo que el diputado presidente cuando dijo -lo vamos a hacer a la luz del día- porque no empiezan a trabajar como empezamos a trabajar todos nosotros los hondureños a las 7 de la mañana y legislan durante el día” cuestionó el director de ASJ.

Hernández, refirió que la población amanece con la expectativa de qué pasó en la madrugada, porque al final no se sabe que fue lo que se aprobó en el Legislativo.

Agregó que es importante que ellos (diputados), entiendan que representan a un pueblo tenemos y que se tiene que dignificar la política y dignificar la política se requiere una participación amplia, se requiere que haya consensos y una discusión y justamente eso se está viendo.

Intolerancia

El representante de sociedad civil lamentó que se están viendo prácticas que se criticaban mucho “y lo que pasa ahora es que hay bastante intolerancia, entonces la gente se calla porque cualquiera que dice cualquier cosa, vienen y lo tachan de narcotraficante, corrupto (…), hay un ataque bastante fuerte”.

Siempre que se dice algo sobre algunas prácticas del actual gobierno entonces inmediatamente se activan las voces para atacar y tildar.

En ese sentido Hernández opinó que esos hechos deben ser investigados para ver quién está detrás de todos esos ataques y se espera que no sean los mismos políticos.

Es lastimoso, porque “atacan a cualquiera que no está de acuerdo y no estar de acuerdo no significa ser enemigo, es una democracia y debe haber un debate” concluyó. LB