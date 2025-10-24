Director de ASJ respalda postura de Cossette López y pide al pueblo hondureño respaldarla

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, respaldó y pidió a la población hondureña respaldar la postura de la consejera Cossette López.

“Me parece que es una posición correcta, que el pueblo hondureño, sin duda alguna, debemos respaldar”, expresó el representante de Sociedad Civil.

Este día un nuevo conflicto sacude al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la denuncia de la consejera Cossette López, quien exigió al consejero Marlon Ochoa abrir el aula del Centro Logístico Electoral (CLE) donde se encuentran almacenados equipos biométricos ingresados presuntamente de forma irregular.

El incidente se produjo mientras una comisión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizaba una verificación técnica de los lectores biométricos. López advirtió que el 22 de agosto ingresaron 105 equipos, y ayer jueves otros 120 más, sin constar en el registro de bienes ni contar con autorización formal del pleno del CNE.

La tensión aumentó cuando la consejera transmitió en vivo desde el CLE, a través de sus redes sociales denunciando que la llave del aula donde están los equipos estaba únicamente en manos del consejero Ochoa, quien se negaba a abrir la puerta pese a la presencia del CNA, un notario y representantes de los partidos políticos.

La anterior postura de la consejera López es respaldada por el director de ASJ quien manifestó que “sin duda alguna hay sectores en el país que no quieren que se desarrolle el proceso electoral de manera transparente”. PD