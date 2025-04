Director de ASJ: Institucionalidad del MP está degradada y fiscales de carrera son timoratos

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, se pronunció sobre el actual contexto político y judicial del país, instando a las instituciones a no dejarse influenciar por intereses políticos y a actuar con independencia.

– “Las instituciones deben blindarse contra la politización”, enfatizó Hernández

– Cuando son denuncias del partido oficialista hay una reacción inmediata, señaló el titular de ASJ.

Según Hernández, es necesario proteger la institucionalidad del Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas para garantizar la democracia en Honduras.

Independencia del Ministerio Público

Hernández lamentó la rapidez con la que el Ministerio Público actúa en algunos casos, en comparación con denuncias que llevan años sin resolverse. “Ojalá el Ministerio Público actúe con objetividad, pero llama la atención cómo ciertas denuncias reciben acción inmediata, mientras otras, como las relacionadas con medicamentos, han quedado en el olvido”, señaló. Además, expresó preocupación por el deterioro de la credibilidad de la institución, mencionando la degradación del director de Fiscales como un hecho que contradice la ley.

“También tengo que decir que nos sorprende algunas acciones, ojalá el Ministerio Público esté actuando con objetividad, pero no deja de llamar la atención que aparecen algunas denuncias que en este caso inmediatamente ya hay citaciones ojalá que así funcionaran siempre”, agregó.

Seguidamente, lamentó que algunos casos simplemente no hay esa acción que se ha visto ahora y además señaló que cuando son denuncias del partido oficialista hay una reacción inmediata.

En ese sentido, deseó que ojalá no se presten en el MP para situaciones particulares “yo creo que hay que proteger la institucionalidad del Ministerio Público que evidentemente se ha degradado se ve como se degradó al director de fiscales en contra de lo que establece la ley y aprovecho para decir que me sorprende la timidez y que son timoratos los fiscales de carrera, pues yo espero de ellos, por lo menos una reacción pero o tienen mucho miedo o no están dispuestos a defender su institución”, resaltó.

CNE y la declaratoria de elecciones

El director de ASJ, también enfatizó la urgencia de una declaratoria de elecciones antes del 8 de abril, fecha límite establecida. Aseguró que las consejeras del CNE han sido claras en que la declaratoria se hará a más tardar el próximo martes, a pesar de las dificultades y presiones políticas. También denunció intentos de boicot al proceso, señalando que la falta de acceso de la prensa y a observadores a ciertos procedimientos genera suspicacias sobre la transparencia del escrutinio.

Preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas

Hernández expresó su preocupación sobre la falta de imparcialidad de las Fuerzas Armadas. “Es una lástima que no sean apolíticos como deberían”, indicó, refiriéndose también al CNE. En una reunión con la Junta de Comandantes, en la que participaron también representantes de la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal, Hernández destacó que se les hizo ver que no se dejen atrapar en la política por la importancia y el papel histórico de las Fuerzas Armadas y cómo este incidente está afectando su credibilidad ante el pueblo hondureño.

Finalmente, Carlos Hernández hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades a proteger la institucionalidad del país. “No podemos permitir que las instituciones sean contaminadas por políticos mezquinos que buscan desacreditarlas. Debemos defender la democracia y garantizar procesos transparentes”, concluyó. LB