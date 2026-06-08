Director antidrogas revela su patrimonio y promete rendir cuentas al concluir gestión

Tegucigalpa – El director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ever Mejía, hizo pública su declaración patrimonial al inicio de su gestión y aseguró que su compromiso es transparentar también su situación financiera al concluir su desempeño en el cargo.

– El director de Lucha Contra el Narcotráfico aseguró que asumió el cargo sin padrinazgos políticos y con el compromiso de combatir el narcotráfico junto al fiscal general.

El funcionario detalló que entre sus bienes figuran una vivienda donde reside, dos vehículos usados —ninguno adquirido nuevo en agencia—, productos bancarios derivados de sus ahorros y una pensión laboral acumulada durante su trayectoria profesional.

“Nunca he tenido un vehículo nuevo comprado en agencia”, expresó Mejía al referirse a su patrimonio personal, al tiempo que destacó que la transparencia debe acompañar el ejercicio de la función pública desde el inicio hasta el final de la gestión, en declaraciones brindadas este lunes en el foro Frente a Frente de la televisión.

En ese sentido, manifestó que así como presenta una rendición de cuentas al asumir la dirección de la DLCN, espera poder hacer lo mismo cuando concluya sus responsabilidades al frente de la institución.

Mejía también afirmó que su llegada al cargo no responde a respaldos o padrinazgos políticos. Igualmente destacó su trabajo anticrimen junto a expertos de los EEUU. Según explicó, antes de aceptar la responsabilidad consultó la decisión con su familia y valoró los desafíos que implica dirigir una de las principales dependencias encargadas de combatir el narcotráfico en Honduras.

El director sostuvo que asumió la función convencido de que puede contribuir al fortalecimiento de la lucha contra las estructuras del narcotráfico, trabajando de manera coordinada con el fiscal general, Pablo Emilio Reyes y el resto de autoridades del ramo.

Las declaraciones del titular de la DLCN se producen en un contexto en el que la transparencia de los funcionarios públicos y el combate al crimen organizado figuran entre las principales exigencias de diversos sectores de la sociedad hondureña. (PD).