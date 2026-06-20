Directivos de la CCIC Inauguran la ExpoJuniana, parte de la celebración de la Feria Juniana

San Pedro Sula – La 34 edición de la ExpoJuniana se inauguró este viernes con el lema “La feria que nos une” por dirigentes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), así como por altos funcionarios municipales.

-Como parte de la tradición, Expocentro será del 19 al 28 de junio el encuentro de la Feria Juniana sampedrana.

La ExpoJuniana forma parte de la celebración de la Feria Juniana, la serie de actividades con que San Pedro Sula celebra su aniversario todos los años.

Durante 10 días, las instalaciones de Expocentro se transformarán en un espacio de convivencia familiar, comercio, entretenimiento, gastronomía, juegos mecánicos, actividades artísticas y una amplia agenda musical para el disfrute de sampedranos y visitantes de todo el país.

Las autoridades de la CCIC y del gobierno municipal estiman que más de 300 mil visitantes acudirán a la ExpoJuniana, la cual contará con unos 500 expositores, entre emprendedores, comerciantes, empresas nacionales y extranjeras.

También estarán presentes los emprendedores del Bazar del Sábado durante los 10 días de feria, junto a una variada exposición comercial.

Este año también destacará la Exposición Comercial de China: Chongqing y Sichuan, que se desarrollará del 23 al 27 de junio en el edificio Zorzales, donde empresas hondureñas podrán conectar con proveedores y empresas de suministros.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que ExpoJuniana se ha consolidado como la exposición comercial más grande del país y como una plataforma que impulsa la economía local.

“ExpoJuniana es una oportunidad para que cientos de emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas conecten con nuevos clientes, generen ventas y sean parte de una celebración que dinamiza la economía de San Pedro Sula y de Honduras. Queremos que las familias disfruten de un ambiente alegre, seguro y ordenado, y que nuestra ciudad siga demostrando su capacidad para organizar eventos de gran impacto”, expresó Qubain.

La CCIC estima que esta edición podría generar un circulante superior a los 150 millones de lempiras, considerando la actividad comercial de los expositores, el consumo de los visitantes, la contratación de servicios, la gastronomía, el entretenimiento y otros sectores que se dinamizan alrededor de esta gran celebración.

Como parte del entretenimiento, ExpoJuniana contará con espacios especiales para compartir la emoción del fútbol, así como un área exclusiva de juegos mecánicos de Play Land Park, con atracciones como caída libre, casa embrujada, el barco y el tagadá. (PD).