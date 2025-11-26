Directivo de Mipymes afirma que los hondureños no se venden por L. 5,000

Tegucigalpa – El presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), Victorino Carranza aseguró este miércoles que los emprendedores no se venderán por 5 mil lempiras, el monto que está siendo entregado por el gobierno bajo el concepto de bono estudiantil.

“Es una idea que funciona instantáneamente, pero nosotros amamos mucho a nuestro país y no nos vamos a vender por 5 mil lempiras”, afirmó al enviarle un mensaje a los micros, pequeños empresarios: “agarren lo que les den, pero a la hora de selección durante el sufragio, tenemos que ser selectivos, nombrar a mejores personas para que tengamos un gobierno integrado”.

De acuerdo a datos divulgados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en base a datos oficiales, el renglón de transferencias monetarias reporta en los diez meses del año, un aumento del 69 %, traducido a 1,180.9 millones de lempiras.

(Leer) Economista Roberto Lagos cuestiona entrega de bonos sin focalización

El presupuesto para bonos, clasificado como transferencias monetarias pasó de mil 705.7 millones, que fue el monto aprobado en febrero en el Presupuesto General 2025. Para el 15 de octubre, esta partida refleja que ahora su monto es de 2 mil 886.6 millones de lempiras.

(Leer) Diputado Sabillón cuestiona entrega del bono de alivio climático a cambio de pedir el voto por candidatos de Libre

El presentante de las mipymes considera que el bono que está siendo entregado estos días, “lo que menos tiene es educativo. La educación y la formación es en las aulas, a través de buenos mentores, en cambio esto es una compra de conciencia como lo entendemos el pueblo hondureño”, dijo tras lamentar que estas acciones generen división entre la familia hondureña. VC