Directivo de la ANDI, prevé que fallos en EEUU sobre aranceles y elecciones de medio término podrían beneficiar negociación

Tegucigalpa – El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, manifestó que esperan que los recientes fallos judiciales relacionados con aranceles en Estados Unidos sean aplicados por las cortes de ese país, ya que podrían generar repercusiones económicas y políticas.

García señaló que existe una gran cantidad de demandas impulsadas por empresas estadounidenses que buscan la devolución de gastos adicionales en los que incurrieron tras el pago de aranceles.

A su criterio, esto podría tener un impacto en la política interna de Estados Unidos, no solo por los costos legales, sino también por el efecto inflacionario que ya han tenido los aranceles sobre los productos en ese mercado y eso puede ser positivo para facilitar negociaciones con otros países incluido Honduras.

El dirigente empresarial indicó que el presidente Donald Trump ha reiterado su intención de mantener o incrementar aranceles, aunque adoptó dos medidas posteriores al fallo judicial, cuyo alcance aún está por definirse.

En ese contexto, García expresó su confianza en que el equipo negociador hondureño pueda avanzar en sus planteamientos ante las autoridades estadounidenses.

Destacó que actualmente existe una mayor cercanía entre el gobierno del presidente Nasry Asfura y la administración de Trump, señalando que ya se han desarrollado al menos dos reuniones con altas autoridades de Estados Unidos, lo que —según afirmó— supera el nivel de acercamiento registrado en los cuatro años anteriores.

“Cuando hay acercamientos y simpatía, esto beneficia la posibilidad de alcanzar acuerdos”, sostuvo.

García agregó que Honduras podría aspirar a resultados similares a los obtenidos por países como Guatemala, El Salvador y Ecuador, que lograron la eliminación de ciertos aranceles.

Finalmente, advirtió que la actual política comercial y migratoria podría tener efectos políticos en Estados Unidos, especialmente de cara a las elecciones intermedias, considerando que el tema arancelario ya ha impactado al consumidor estadounidense y podría influir en la popularidad del mandatario republicano. LB