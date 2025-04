Directivo de CCIC insta al Congreso a aprobar nueva ley para generar empleo formal

Tegucigalpa- El directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Menotti Maradiaga, hizo un llamado al Congreso Nacional para que apruebe una nueva legislación orientada a la generación de empleos formales, especialmente para madres solteras, jóvenes y hondureños que actualmente laboran en la informalidad.

-“Después no digan que la gente no votó por ustedes”, advierte directivo

“Diputados, pónganse de acuerdo, nosotros necesitamos leyes que vengan a generar empleos con salarios dignos y todos sus derechos”, expresó Maradiaga durante una entrevista con medios locales.

El empresario lamentó la desaparición de la Ley de Empleo Temporal, al considerar que su derogación solo ha fomentado trabajos informales sin protección laboral ni beneficios salariales para los trabajadores hondureños.

“El sector turismo y los call center todavía no han podido recuperar los empleos que se perdieron por la eliminación de esa ley. Lo que hicimos fue ofrecer trabajos sin derechos y sin el goce del salario respectivo”, recalcó.

Maradiaga advirtió que el tiempo político se agota y exhortó a los diputados a actuar con responsabilidad antes de que concluya su gestión. “Todos los congresistas deben estar en consonancia y trabajar, porque todos los hondureños necesitan oportunidades. Este es el mejor año para hacerlo, ya que en noviembre empiezan a salir montón de diputados, pero después no digan que la gente no los votó por no haber hecho bien las cosas”, sentenció.

La CCIC ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de generar condiciones legales y económicas que promuevan el empleo formal como base para el desarrollo y la estabilidad social del país.LB