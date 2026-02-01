Diputados votan mañana para elegir relevos de la PGR con Aspra por el PN y Quiróz del PL

Tegucigalpa – Los diputados del Congreso Nacional están citados para mañana lunes a las 2:00 de la tarde para votar por el relevo de Manuel Antonio Díaz Galeas en la Procuraduría General de la República (PGR).

-Para la elección del procurador y subprocurador de la República se necesitan 86 votos de la Cámara Legislativa.

El nombramiento del Procurador General le corresponde al Partido Nacional y su propuesta es el abogado Dagoberto Aspra; mientras que José Francisco Quiróz sería el designado del Partido Liberal para subprocurador.

“Estamos sumamente contentos de que dos reconocidos abogados estén allí nombrados, extracámaras podríamos decir, para que ostenten estos cargos”, señaló este domingo el diputado nacionalista, Arnold Burgos.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recordó que Díaz Galeas fue nombrado en el cargo sin cumplir con los requisitos legales, además de que la saliente –Estela Cardona– vacaba en sus funciones hasta julio y fue depuesta en febrero de 2022.

Burgos no cree que haya algún impedimento en la oposición, “creo que todo marchará en un debate de altura y aprobaciones que incluso se pueda dispensar los dos debates para que todo marche”, expresó.

Del lado del Partido Liberal, la diputada Luz Ernestina Mejía dijo que esa bancada está comprometida a no permitir que se vuelvan a dar situaciones irregulares.

“Las personas que elijamos este lunes lleven todos los requisitos y su desempeño sea conforme a lo que se espera de ellos y lo que demandan nuestras leyes”.

Para el abogado Olbin Sarmiento, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Aspra es una opción acertada para ser el Procurador General.

“Es un hombre con experiencia, un hombre que ha tenido que ver en casos emblemáticos, que ha estado detrás de instituciones investigando. Creo que el país necesita una buena defensoría, porque eso es lo que hace el Procurador General de la República, defender los intereses del Estado”, destacó. VC