Diputados siguen sin convocatoria a sesiones o reuniones, indica jefe de bancada de PL

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, dijo este martes que esta semana no hay convocatoria ni a sesión ni a reunión de bancadas en el Congreso Nacional.

Durante la inauguración de las fiestas patrias, Redondo dijo que está organizando reunirse con las bancadas para poderles explicar, entre otros temas, que los préstamos que deben ser ratificados en el Legislativo son necesarios para financiar el presupuesto especial de las unidades fiscalizadoras del proceso electoral.

(Leer) Redondo dice que logrará los consensos para el endeudamiento, dialogando «con la gente adecuada»

Sin embargo, Segura detalló que “todavía no hay convocatoria al Congreso, de igual manera, oficialmente no hemos recibido ninguna invitación por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo para tener pláticas con jefe de bancada, quizá se pudiera estar dando la convocatoria en este día”, auguró.

El diputado de El Paraíso refirió que usualmente las convocatorias se realizan 24 horas antes de las reuniones o sesiones, debido a que los parlamentarios se movilizan desde sus departamentos.

(Leer) Jefe de bancada del PL prevé que diputados ya no llegarán a sesiones por hacer campaña electoral

Segura reiteró que los siguientes días, hasta llegar a las elecciones generales del 30 de noviembre será difícil en el Congreso Nacional ya que todos andan en campaña política y “nadie va querer tocar temas álgidos en el Congreso”, especialmente aquellas temáticas que impliquen la posición de un partido. VC