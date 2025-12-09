spot_img
Diputados Rivera Callejas, Segura y Chávez a tiro para lograr reelección en el CN

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Los diputados nacionalistas Antonio Rivera Callejas y Walter Chávez, y el liberal Mario Segura, están repuntando en la divulgación de resultados electorales en sus aspiraciones para reelegirse en el Congreso Nacional.

En el caso de Antonio Rivera Callejas, ya superó a su compañera Seham Morales y está a 27 marcas para alcanzar a Fabiola Lucila Rosa para colocarse en la lista de electos de la planilla de diputados en Francisco Morazán.

Mientras que en el departamento de El Paraíso, el nacionalista Walter Chávez y el liberal Mario Segura lograron repuntar y colocarse en la lista de electos para congresistas.

Chávez está reemplazando a Gabriela Morales, mientras que Segura a Yesica Lorena Cano Flores.

El CNE reporta un 97.46 % de las actas escrutadas en la planilla de diputados de El Paraíso. AG

