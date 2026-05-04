Diputados presionarán para iniciar reconstrucción vial en Atlántida para julio

Tegucigalpa – Diputados del litoral atlántico impulsarán acciones para que inicie la reconstrucción definitiva de la vía de comunicación en la zona norte del país para el mes de julio.

Así lo informó el diputado por Atlántida, Marco Midence, y aseguró que existe un plan más general que contempla la modernización de la carretera CA-13 que prevé la ampliación a cuatro carriles en algunos tramos estratégicos a partir del segundo semestre del año.

Midence indicó que existen tres frentes de trabajo activos en distintos tramos de la carretera en los sectores que conectan Colón, Atlántida y Yoro, que potencialmente serán financiados mediante préstamos internacionales y ejecutados en distintas etapas.

Detalló que actualmente se desarrollan trabajos de bacheo como medida temporal, los cuales, según le confirmó la empresa encargada, se mantendrán en “intervención permanente” hasta julio, por lo cual a partir de ese momento deberán intervenir para continuar con los trabajos.

Desde el Congreso Nacional un grupo de parlamentarios de los distintos departamentos de la zona norte del país ejercerán presión lo antes posible para que las autoridades competentes cumplan con el inicio de las obras en el plazo previsto. AD