Diputados opositores interponen recurso de inconstitucionalidad contra Comisión Permanente

Tegucigalpa –Un grupo de diputados del Congreso Nacional presentaron un recurso de inconstitucionalidad por la vía de acción por razón de contenido ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Comisión Permanente.

“Hemos interpuesto este recurso en virtud de la competencia y que nos asiste legítimamente como diputadas que somos de poderlo interponer, y también viendo el alcance y el efecto de qué puede hacer esta Comisión Permanente sin las atribuciones que la Constitución le da”, afirmó la diputada nacionalista, Merary Díaz.

La parlamentaria detalló que además de presentar dicho recurso, “estamos pidiendo que se soliciten medidas cautelares contra este acto administrativo a fin de evitar que esta comisión siga cometiendo arbitrariedades ante lo que hemos visto las últimas horas y el abuso en cuanto al hecho electoral, en cuanto a muchos aspectos que se han referido”, indicó.

Díaz destacó el efecto preventivo en que se realiza la medida, a fin de que el poder Judicial se pueda pronunciar y que desde el control jurisdiccional que tiene y a la competencia interna del Legislativo considerando el abuso que ha tenido la Junta Directiva del Congreso Nacional. VC