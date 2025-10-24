Diputados  Nacionalistas exigen excluir a Smartmatic de licitaciones y respaldan a consejera López

Tegucigalpa- El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció tras las denuncias de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sobre la posible participación de la empresa Smartmatic en los próximos procesos electorales de Honduras.

Zambrano advirtió que Smartmatic no debería ser considerada bajo ninguna circunstancia para una licitación pública, recordando que la compañía ha sido acusada en Estados Unidos por lavado de activos y pago de sobornos, además de estar señalada por su participación en presuntos fraudes electorales en Venezuela, vinculados, al llamado Socialismo del Siglo XXI.

“Una empresa con ese historial no debería ni siquiera permitírsele participar en una licitación. Debe ser descartada totalmente. Libre quiere todo a la fuerza, con patadas, amenazas e insultos; para ellos la ley no existe”, manifestó Zambrano.

El jefe de bancada nacionalista reiteró su respaldo total a la consejera Cossette López, quien recientemente denunció presiones internas dentro del órgano electoral, y exhortó a la representante del Partido Liberal en el CNE a no seguirle el juego al representante de Libre, Marlon Ochoa.

“La transparencia de las elecciones está en juego. No es momento de dudas ni de temores para tomar decisiones”, enfatizó Zambrano, al tiempo que insistió en que el proceso electoral debe garantizar confianza y legitimidad a todos los sectores políticos del país.

En los mismos términos se pronunció el diputado Antonio Rivera Callejas, quien resaltó que da su total respaldo a la consejera.

“Mi respaldo total a la consejera Cossette López. ¡Qué valor enfrentar las amenazas y no ceder ante la corrupción! El pueblo hondureño ya está cansado de las presiones, los abusos y las maniobras del régimen rojo y negro”.

A renglón seguido el parlamentario anotó que no podrán silenciar a quienes defienden la transparencia y la democracia, “la ñangarada se va el 30N, imagínense querer denunciar a quien quiere defender la democracia, realmente están desesperados los ñangaras, sienten ese enorme voto de castigo!!!Honduras NO será Venezuela”, puntualizó.LB