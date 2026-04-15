Diputados nacionalistas afinan denuncia para someter a juicio político a exintegrantes de Comisión Permanente

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, confirmó hoy que parlamentarios oficialistas alistan una denuncia para someter a juicio político a los diputados actuales que en el pasado conformaron la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Aunque ya alistan la denuncia, dijo que la presentarán ante el pleno cuando tengan los 86 votos y después que se apruebe el Presupuesto General de la República la próxima semana.

Detalló que él es parte de los parlamentarios que alistan la denuncia en contra de sus homólogos del Partido Libertad y Refundación que fueron parte de la ahora desaparecida Comisión Permanente.

A criterio de Uriarte los parlamentarios que conformaron la Comisión Permanente violentaron la Constitución de la República.

En ese sentido, consideró que al pueblo se le debe dar justicia sometiendo a estos parlamentarios a juicio político.

El juicio político en Honduras es un mecanismo constitucional de control que permite al Congreso Nacional investigar y, de ser necesario, destituir a altos funcionarios del Estado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

El exfiscal de la República Johel Zelaya ya fue sometido a un juicio político y fue destituido de su cargo.

Actualmente otros funcionarios afrontan esta figura y también corren el riesgo de ser destituidos de forma permanente de sus cargos. (RO)