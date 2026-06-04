Diputados liberales ratifican oposición a recategorización del Merendón

San Pedro Sula- Diputados del Partido Liberal por el departamento de Cortés presentaron un recurso de oposición contra el decreto 092-2025, con el que se pretendía establecer cambios en la categoría de manejo de la Cordillera del Merendón y una posible conversión en parque nacional.

El diputado Wenceslao Lara afirmó que la bancada ya entregó formalmente la oposición al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y aseguró que no se permitirá la recategorización del área.

Indicó además que los 20 diputados liberales propietarios y suplentes por Cortés respaldan la medida, asegurando que la zona no cambiará su categoría de manejo.

Lara señaló que el Merendón continuará bajo el esquema actual de conservación y que la Municipalidad de San Pedro Sula mantendrá la administración del área.

Sostuvo que existe una delimitación técnica que ya fue definida y que incluso fue elaborada con apoyo de organismos internacionales.

“La municipalidad seguirá manejando la conservación del Merendón y el ICF se compromete a que no va a pasar a ser parque nacional”, afirmó.

Diputada plantea revisión de normativa

Por su parte, la legisladora Alejandra Vallecillo explicó que existen conflictos legales en comunidades como Primavera, Cofradía y Residencial Jaraguá, debido a inconsistencias en la normativa vigente.

“Se le está pidiendo al ICF que se haga una revisión de la ley para aclarar la situación legal de estos ciudadanos”, indicó.

Vallecillo agregó que la delimitación actual del acuerdo 092-2025 ya establece claramente las zonas permitidas, por lo que no debe existir confusión sobre el uso del suelo.

“No va a haber recategorización, lo que pedimos es que se respete la delimitación establecida”, puntualizó la congresista. AD