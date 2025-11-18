Diputados improbarán estado de excepción por lo que quedará sin validez en el proceso electoral

Tegucigalpa– La diputada por el Partido Liberal, Maribel Espinoza, dijo que la autoconvocatoria tiene fundamento constitucional por lo que estas sesiones son legales, por lo que este día estamos convocados para improbar el estado de excepción.

Sostuvo que ella presentará el proyecto de ley orientado a improbar esa normativa que ha venido extendiéndose de forma ilegal por el Poder Ejecutivo.

“No se han cumplido con los requisitos, el pueblo no puede seguir con sus derechos restringidos en medio de un proceso electoral programado para el 30 de noviembre”, señaló.

Afirmó que el estado de excepción solo obedece a un plan para reprimir al pueblo y no lo vamos a permitir en el Congreso Nacional.

Apuntó que a las 2:00 de la tarde se realizará la convocatoria para improbar este estado de excepción porque pone en peligro el proceso electoral. IR