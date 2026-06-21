Diputados hondureños participan como observadores en elecciones presidenciales de Colombia

Bogotá – Una delegación de diputados del Congreso Nacional de Honduras participa este fin de semana en la Misión de Observación Internacional de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026.

La instalación de la misión contó con la participación de la Embajada de Honduras en Colombia y de los representantes hondureños acreditados como observadores internacionales, quienes acompañan el desarrollo de la jornada electoral en medio de una alta participación ciudadana.

Durante las actividades oficiales, los legisladores sostuvieron encuentros con líderes políticos, analistas y representantes de distintos sectores de la sociedad colombiana para conocer de cerca el proceso democrático.

Entre las personalidades con las que se reunieron figuran la senadora María Fernanda Cabal, Carlos Chacón, del Instituto de Ciencia Política, y Carlos Alonso Lucio, director programático de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La delegación está integrada por los congresistas Eder Mejía, Roy Cruz, José Jaar, Sandra Colleman, Alejandra Vallecillo, María José Sosa, Iliana Velásquez, Fany Santos, Daisy Andonie, Cinthya Hawit y Sebastián Romero, acompañados por la asesora Suarmy Torres.

En la comitiva también figuran el magistrado Mario Flores Urrutia y el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre.

La participación de los miembros del Legislativo hondureño busca contribuir a la legitimidad de los procesos electorales, además de reafirmar el compromiso de Honduras con Colombia. AD